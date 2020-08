Immissioni in ruolo, pubblicato il nuovo elenco assegnazione province USR Piemonte

Dopo i problemi al sistema informativo “l’USR Piemonte ha proceduto alla pubblicazione a SIDI del nuovo elenco con le assegnazioni della provincia per ciascuna classe di concorso”. Lo rende noto Anief.

“La Direzione regionale, continua il sindacato – informa anche che non appena saranno attive le relative funzioni SIDI, sarà comunicato il periodo utile per la compilazione on line e inoltro della domanda prospettata dal sistema, nell’area Informatizzazione nomine in ruolo, relativa alla Espressione preferenze – Assegnazione sedi su ISTANZE ON LINE”.

QUI tutti i dettagli