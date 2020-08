Maltempo in Piemonte, chiesa allagata durante un funerale

Una chiesa è stata completamente allagata durante un nubifragio e trenta fedeli sono rimasti bloccati al suo interno. E’ successo nel territorio del Comune di San Maurizio d’Opaglio (Novara), sulle sponde del lago d’Orta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Borgomanero, che hanno posizionato delle passerelle per permettere ai fedeli di uscire. Nella chiesa, in località Alpiolo, era in corso un funerale. Anche la bara è stata trasportata fuori e il parroco, don Massimo Volpati, ha ultimato il rito all’aperto, sotto la pioggia.

La chiesa è stata invasa da quella che i presenti hanno definito “una cascata d’acqua” che è arrivata all’altezza delle ginocchia.