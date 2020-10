Credem sospende in Liguria ed in Piemonte fino ad un anno i mutui per famiglie ed imprese colpite dal maltempo

A seguito del maltempo verificatosi nei giorni scorsi in Liguria e Piemonte, il gruppo bancario Credem ha deciso di sospendere il mutuo alle famiglie e alle aziende colpite dal maltempo fino a 12 mesi.“Vogliamo rafforzare la vicinanza ai nostri clienti in un momento difficile come quello che stanno vivendo molte famiglie ed imprese nelle zone colpite dal maltempo in Piemonte e Liguria. La moratoria sui mutui rappresenta una concreta azione di sostegno, dai positivi riflessi sul benessere finanziario e personale dell’intera collettività colpita”, ha dichiarato Maurizio Giglioli, Direttore Marketing Strategico Credem.