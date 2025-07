Fabri Fibra sold out da fuoco e fiamme sul Flowers Festival

COLLEGNO – “Mentre Collegno Brucia” campeggia sulla maglia di Fabri Fibra che mette letteralmente a fuoco le migliaia di fan che riempiono completamente l’ex cortile delle Lavanderie a Vapore del Parco della Certosa di Collegno.

Un sold out vero, un pubblico che ormai copre più generazioni, oltre vent’anni di carriera per Fabrizio Tarducci, in arte Fibra, da “Turbe giovanili” a “Mentre Los Angeles brucia” primo e ultimo album di una carriera ormai importante.

Sempre provocatorio, sempre al centro di diatribe, spesso portato in tribunale, per i suoi testi diretti ed espliciti, contro Chiesa, religione ed istituzioni, non è mai arretrato di un centimetro dalle sue posizioni, motivo per cui è ancora molto amato.

Due ore tra rap e hip-hop, tra invettive e proclami. Le sue grandi super hit, “In Italia”, “Pamplona”,” Propaganda”, “Vip In Trip”, “Applausi Per Fibra” ma anche salti indietro, agli inizi della carriera, con “Luna piena” che chiude il concerto e poi il momento amarcord con “Venerdì 17” ed il trittico “Rap in vena / Non crollo / Non fare la puttana”.

Si esce ballando sulle note di “Tranne Te”, il pezzo che nessuno deve mai chiedergli. Un altro pieno per il Flowers festival che chiude stasera, con il recupero dell’atteso concerto Baustelle + Lucio Corsi. Stasera ci salutiamo.

Foto e report Paolo Pavan/QP.

