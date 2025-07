Torino, viene investito da un ragazzo alla guida di una auto: muore l’86enne Rodolfo Iachini

TORINO – Non ce l’ha fatta Rodolfo Iachini, l’86enne che questa mattina è stato investito all’incrocio tra via Venaria e via Arnò a Torino.

Secondo quanto si apprende, un ragazzo alla guida di una Fiat Panda ha investito l’anziano che è apparso subito in gravi condizioni. Il giovane conducente si è subito fermato per dare l’allarme e chiamare i soccorsi.

Sul posto il personale sanitario; Iachini è stato quindi trasportato all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Qui però, dopo alcune ore, è deceduto per la gravità delle ferite riportate.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso e stabilire quanto accaduto. Il conducente sarà denunciato per omicidio stradale.

