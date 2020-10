Coronavirus Italia: i dati del 14 ottobre 2020, 7332 positivi e 43 deceduti

7332 positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono numeri da record quelli raggiunti dall’epidemia di Covid-19 in Italia. Record anche per il numero di tamponi eseguiti: 152.196 per un totale di 12.914.895. I ricoverati con sintomi in Italia sono complessivamente 5.470, 394 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono 539 (+25). In isolamento domiciliare 86.436, cioè 4.833 in più rispetto a ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 92.445 persone, in aumento di 5.252 rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 244.065 persone, in aumento di 2.037 unità.

I deceduti sono 43 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 36.289 dall’inizio della pandemia. I casi totali sono 372.799 (+7.332). La Regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.844) seguita dalla Campania con 818 e il Veneto con 657.