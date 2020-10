Coprifuoco dalle 23 alle 5 in Piemonte a partire da lunedì 26 ottobre

Come annunciato dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nel programma Un giorno da pecora in onda su Rai Radio Uno stamattina, la nostra regione va verso il coprifuoco. Dopo aver incontrato prima gli assessori, gli esperti epidemiologi e i direttori sanitari per verificare la tenuta degli ospedali e poi gli enti locali e le associazioni di categoria nel pomeriggio, Cirio ha deciso per la limitazione agli spostamenti a partire dalle 23 fino alle 5 del mattino a partire da lunedì 26 ottobre. Il Piemonte farà come Lombardia, Lazio e Campania, considerata l’impennata di positivi nelle ultime 24 ore (più di due mila). Per ora le terapie intensive reggono con 84 ricoverati in tutto il Piemonte.