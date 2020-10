San Mauro, operaio muore schiacciato da un macchinario che stava riparando

Un operaio di 47 anni nella notte di oggi, venerdì 30 ottobre, verso l’una è stato schiacciato da un macchinario che stava cercando di riparare. L’incidente è avvenuto alla Tecnofiniture in via Liguria a San Mauro Torinese, azienda specializzata in lavorazione dei metalli e cromature per l’automotive. Inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto che constatarne la morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chivasso che insieme ai tecnici Spresal dell’Asl To4 stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.