Apre il nuovo Traforo del Colle di Tenda con circolazione a senso unico alternato ogni 30 minuti da sabato 28 giugno

CUNEO – Venerdì 27 giugno si tiene l’inaugurazione del nuovo traforo del Colle di Tenda con la partecipazione dei ministri dei Trasporti di Italia e Francia, Matteo Salvini e Philippe Tabarot.

Il tunnel collega la Valle Vermenagna e la Vallée de la Roya, dopo anni di isolamento , ma i lavori non sono ancora finiti dato che il relativo cantiere resta aperto dato che il progetto non é completo.

La circolazione dei veicoli inizierà sabato 28 giugno con limitazioni. Sarà possibile il transito solo per veicoli fino a 3,5 tonnellate, a senso unico alternato ogni 30 minuti, regolato da semafori. La velocità sarà limitata a 70 km/h, ridotta a 50 km/h alle due estremità.

I lavori sul tunnel storico del 1882, non sono ancora cominciati. Finiti quei lavori sarà possibile garantire la circolazione simultanea nei due sensi.

I lavori

Il progetto originario prevedeva la costruzione di una nuova galleria accanto a quella storica, entrambe lunghe circa 3.200 metri. Una diretta verso la Francia e l’altra da allargare in direzione Italia.

La tempesta Alex nell’ottobre 2020, ha causato gravi danni sul versante francese, tra cui il crollo del viadotto storico sulla RD6204 e del viadotto appena costruito sul fosso della Cà. Questi eventi hanno reso necessaria una riprogettazione completa degli interventi sul lato francese, oltre a misure di sicurezza e monitoraggio del versante.

Anche il versante italiano ha subito dei danni, come l’erosione concentrata e smottamenti. A causa dei danni riportati nell’alluvione il traforo internazionale del Tenda è stata chiuso ed attualmente sono in corso le lavorazioni di sistemazione propedeutiche alla riapertura, tra le quali la realizzazione del nuovo ponte di scavalco del fosso del Cà, la modifica degli imbocchi delle due gallerie sul versante francese, la messa in sicurezza del vallone del Cà, la sistemazione idraulica del torrente Roya e altre opere minori.

Il programma ufficiale della cerimonia di Apertura del tunnel del Temda

Ore 17:35 – Accoglienza ufficiale del ministro francese Philippe Tabarot da parte di Matteo Salvini all’ingresso del tunnel, lato italiano a Limone Piemonte.

Ore 17:45 – Inni nazionali, discorsi delle autorità italiane e francesi, benedizione del tunnel da parte di Monsignor Piero Delbosco, vescovo di Cuneo-Fossano.

Ore 18:30 – Taglio del nastro ufficiale, sul versante italiano.

Ore 18:45 – Attraversamento del tunnel da parte delle delegazioni ministeriali.

Ore 19:00 – Cerimonia sul lato francese a Tende con inni, discorsi e interventi delle autorità locali.

Ore 20:05 – Incontro con la popolazione e gli amministratori del territorio.

