Scontro nella notte tra un’auto e un pullman in via Genova a Torino: tre feriti lievi

TORINO – Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 giugno 2025, nella zona sud di Torino, un’auto e un pullman GTT si sono scontrati poco prima dell’una, all’incrocio tra via Genova e via Sommariva. Lo scontro, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare il conducente dell’auto, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo.

Una volta estratto, l’uomo è stato trasportato in codice verde al Cto dal personale sanitario del 118. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Ferite lievi anche per gli altri due occupanti dell’auto, mentre nessun passeggero del pullman ha riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dello scontro.

