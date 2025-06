Quartararo in pole ad Assen, Bagnaia subito dietro: è duello in Olanda

TORINO – Fabio Quartararo conquista la pole position del GP d’Olanda ad Assen, registrando un tempo straordinario di 1’30”651. Si tratta della ventesima partenza al palo in carriera in MotoGP per il pilota francese, la quarta in questa stagione 2025.

Seconda posizione per Francesco “Pecco” Bagnaia, primo tra le Ducati. Il campione italiano è distante appena 28 millesimi, un ritardo minimo che lascia aperti tutti gli scenari in vista delle due gare del weekend. “Sono soddisfatto del passo e fiducioso per domani”, ha commentato Pecco, che cercherà di sfruttare al meglio la partenza in prima fila.

