Lockdown Piemonte zona rossa. Spostamenti: il modulo per l’autocertificazione Covid. Dal 6 novembre in vigore il nuovo Dpcm

Il Dpcm 3/11/2020 in vigore da domani, venerdì 6 novembre, prevede nuove misure di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale e disposizioni più restrittive nelle aree come il Piemonte caratterizzate, secondo il Ministero della Salute, da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. La classificazione delle Regioni verrà rivista ogni 15 giorni in base ai dati epidemiologici.

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle “zone rosse” e all’interno delle medesime, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per questi spostamenti è necessaria l’autodichiarazione. Il modulo può essere scaricato dal sito del Ministero dell’Interno.