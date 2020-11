L’anticipazione della XXXIII edizione del Salone del Libro di Torino sarà online da venerdì 4 a martedì 8 dicembre 2020 e nelle librerie torinesi dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021

In attesa, condizioni sanitarie permettendo, della XXXIII edizione del Salone del Libro di Torino, Vita Supernova, in programma dal 13 al 17 maggio 2021, l’organizzazione ha lavorato alla formula dell’evento di dicembre, adattandola alle disposizioni dettate dal Governo per contenere la diffusione dell’epidemia. Vita Nova si avvicina e sarà l’inizio di un nuovo percorso che il Salone Internazionale del Libro di Torino vuole condividere con gli editori, le librerie e la comunità dei lettori.

Il Salone ha pensato a un format inedito, Vita Nova avrà due anime in una: sarà una grande occasione di incontro, confronto e riflessione sui canali digitali del Salone per anticipare i temi che saranno al centro della XXXIII edizione del prossimo maggio, ma sarà anche un vero e proprio percorso – lungo un mese – in oltre 30 librerie torinesi.

Dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, infatti, tante librerie torinesi, indipendenti e di catena, daranno vita a una grande e importantissima rete: saranno le librerie a ospitare le case editrici aderenti, che avranno la possibilità di promuovere una selezione di titoli in spazi dedicati, supportati da materiale e attività di comunicazione curati dal Salone. In questo percorso di supporto alla filiera, ai librai e agli editori, il Salone, grazie al sostegno della Regione Piemonte, distribuirà 12 mila buoni libro del valore di 10 € a docenti, giovani tra i 14 e i 25 anni, e lettori residenti o domiciliati in Piemonte, da spendere nelle librerie aderenti al progetto dal 4 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Tutte le iniziative di Vita Nova e i dettagli sul programma degli incontri saranno oggetto di una presentazione online giovedì 19 novembre.