Rubano 700 metri di rame dai binari della stazione Lingotto a Torino

La polizia di Torino, su segnalazione di un cittadino, è intevenuta nei prssi della stazione Lingotto, dove due uomini erano intenti as asportare tondini di rame dai binari. L’intervento degli agenti del commissariato Mirafiori, insieme a personale Polfer, ha permesso il recupero di 23 tondini in rame per un totale di oltre 700 metri di materiale. I componenti delle rotaie erano stati accuratamente tagliati e sistemati per essere portati via in un secondo momento. Nessuna traccia dei due malviventi.

Intanto posegue l’operazione “Oro rosso”, dedicata al contrasto dei furti di rame nonché delle violazioni alle norme ambientali sullo smaltimento di rifiuti particolari, tra cui i metalli.. 85 persone controllate, 1 indagata, 20 le ditte ispezionate dislocate sul territorio, 32 operatori del Compartimento Polizia Ferroviaria del Piemonte e della Valle d’Aosta impiegati.

La Squadra Informativa Compartimentale al termine di un sopralluogo presso una ditta di gestione rifiuti nella provincia di Torino, ha deferito all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante per inottemperanza alle disposizioni autorizzative sulla gestione dei rifiuti ed ha sequestrato un capannone industriale. L’area dedicata all’attività è risultata priva della autorizzazione per la gestione, recupero, stoccaggio e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi.