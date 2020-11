Saint Maud di Rose Glass vince il ToHorror Fantastic Film Fest 2020

Sono stati comunicati uno per volta nel corso del weekend i film vincitori del ToHorror Fantastic Film Fest 2020, la cui edizione in presenza Γ¨ saltata a due giorni dall’apertura.

Il film vincitore del concorso lungometraggi Γ¨ π’π€πˆππ“ πŒπ€π”πƒ di Rose Glass.

Un’opera prima semplicemente stupefacente, non convenzionale, audace, meravigliosamente recitata e ottimamente confezionata, con uno stile e un soggetto capaci di lasciare il segno e di rimanere nel tempo.

La Giuria Ufficiale del concorso lungometraggi ha deciso di assegnare due Menzioni Speciali ex-aequo!

β€’ Menzione Speciale a 𝐒𝐂𝐇𝐋𝐀𝐠di Michael Venus: una versione eccentrica e perturbante dell’Heimatfilm tedesco, un incubo surrealista tra “Shining” e “Strade perdute”, un film contro le origini antropologiche dell’estrema destra e l’ideologia soffocante del patriarcato.

β€’ Menzione Speciale a 𝐓𝐇𝐄 πŽπ‹πƒ πŒπ€π πŒπŽπ•πˆπ„ di Oskar Lehemaa e Mikk MΓ€gi: un film in stop motion tra argilla e stoffa, capace di fare sintesi e sfrenata parodia dei luoghi comuni nazionali e di certo cinema horror e insieme di tenere alta una divertentissima tensione.

Il vincitore del concorso cortometraggi Γ¨ ππŽπ”π•π„π‹π‹π„ 𝐒𝐀𝐕𝐄𝐔𝐑 di Merryl Roche.

Un conturbante body horror che lascia un segno…nella carne. La sapiente sottrazione in fase di regia rende questo film un piccolo gioiello di eleganza austera, dove un tema universale come quello della competizione diventa analisi spietata sui nostri tempi.

La menzione speciale del concorso cortometraggi va a 𝐋𝐀 Uπ‹π“πˆπŒπ€ ππ€π•πˆπƒπ€πƒ 𝐃𝐄𝐋 π”ππˆπ•π„π‘π’πŽ di AdriΓ‘n Cardona e David MuΓ±oz.

Prendete “Mad Max”, prendete lo splatter estremo dei primi film di Peter Jackson e la follia di Sam Raimi e otterrete uno sgraziato quanto irresistibile Natale apocalittico in salsa spagnola, da cui Γ¨ totalmente impossibile uscirne indifferenti e non divertiti.

Il vincitore del concorso animazioni Γ¨ ππ”π‹π’πˆΓ“π di Pedro Casavecchia.

Il genere horror esiste da quando esistono i racconti, orali o scritti che siano. Sebbene si sia consolidata nel tempo l’idea dell’horror legato al paranormale, al “mostro di turno”, il genere horror in realtΓ non Γ¨ altro che una continua contrapposizione tra bene e male, luci e ombre, soffermandosi in particolare sulla ricerca dell’irrequietezza, dell’inquietudine “della porta accanto” che spesso cerchiamo di nascondere, di non vedere (basti pensare a Psyco, che di paranormale non ha nulla). In questo PulsiΓ³n centra il bersaglio alla perfezione, in un crescendo di sensazioni inquietanti, di immagini sempre piΓΉ disturbanti, in stridente contrasto con un’estetica linda e rassicurante, quasi da giocattolo per bambini; infatti, la ricerca grafica e stilistica minuziosa e originale, accompagnata da un altrettanto disturbante sound design, contribuisce ad accrescere la sensazione di irrequietezza quasi fisica nello spettatore. In questo film il mostro non arriva dal mondo degli inferi, il mostro forse alberga in tutti noi, in un modo o nell’altro.

La menzione speciale per il concorso animazioni va a π„πŒππ“π˜ 𝐏𝐋𝐀𝐂𝐄𝐒 di Geoffroy de CrΓ©cy.

Un corto animato capace di restituire l’angoscia e la malinconia dei luoghi abbandonati. Concluso poco prima del lockdown, l’opera di De Crecy ci conduce dentro un mondo in cui l’umanitΓ Γ¨ scomparsa ma brevi loop di animazione mantengono in vita macchine e scene urbane con forza d’inerzia non umana. Il “Clair de Lune” di Debussy accompagna questo tramonto che non ha nulla di romantico ma genera solo inquietudine e un senso profondo di precarietΓ . Gli uomini, le donne e – per esteso – le idee, l’amore, la vita, la fede, la giustizia, il bene, il male, tutto Γ¨ provvisorio e transeunte.

Il vincitore del concorso sceneggiature Γ¨ πŠπˆπ‹π‹ 𝐓𝐇𝐄 ππŽππ„ di Antonio Zannone.

Horror puro, dissacrante, visionario, terribile e ironico. Si appropria di figure e topoi tra i piΓΉ classici del genere e li manovra senza freni, in una progressione di sangue, violenza e spirito anarchico che lo rende degno della vittoria.

Menzioni speciali per 𝐑𝐄𝐃 ππ”π π π€π‹πŽ di Vincenzo Pandolfi e π’π€π‹π•πˆπ€ πƒπˆπ•πˆππŽπ‘π”πŒ di Andrea Dusi.

Il vincitore del concorso letterario “I Racconti del Gatto Nero” Γ¨ π‹π€π†π†πˆπ”’ 𝐈𝐍 π‚π€πŒππ€π†ππ€ di Roberto Ciardiello.

Per la capacitΓ di suscitare emozione, favorendo l’immedesimazione del lettore, fino alla sorpresa finale. Una storia breve con un perfetto meccanismo orrifico, che utilizza con economia luoghi e personaggi per suscitare terrore.

Menzioni speciali per 𝐋’π”π‹π“πˆπŒπŽ πŒπ€π‘π„ πƒπˆ 𝐒𝐓𝐄𝐋𝐋𝐄 di Francesco Audino e ππ”π€ππƒπŽ 𝐋𝐄 π‹π”π‚πˆ π’πˆ π’ππ„ππ†πŽππŽ di Alessandro M. Colombo.