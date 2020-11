In Piemonte è possibile avere i risultati dei tamponi per diagnosticare il coronavirus consultando il proprio fascicolo sanitario online

Il sistema di tracciamento del coronavirus è in Piemonte e in tutta Italia in forte difficoltà. Il processo organizzativo che dovrebbe tracciare e verificare tutti i cittadini che sono entrati in contatto con persone positive al coronavirus – covid 19 o ancora peggio con persone che poi hanno rivelato sintomi della malattia è sovraccaricato e lento. Molti cittadini dopo aver fatto il tampone hanno dovuto aspettare giorni di attesa angosciata per sapere i risultati del loro esame,

In effetti per poter sapere il risultato del proprio tampone dopo che è stato fatto dai sanitari basta consultare online il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico che è un servizio disponibile per tutti i cittadini cittadini maggiorenni iscritti al Sistema Sanitario Piemontese che fa parte della piattaforma SalutePiemonte

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) traccia la storia clinica del cittadino rendendo disponibili tutte le informazioni e i documenti come referti e prescrizioni mediche prodotti sul territorio regionale da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse come ASL, laboratori di analisi, medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Il flusso organizzativo dei risultati dei tamponi è schematicamente questo. Quando è disponibile il risultato dell’esame di laboratorio, questo viene caricato in parallelo sul SISP ovvero sui Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL e sulla piattaforma Covid della Regione Piemonte a cui possono accedere i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Poi occorre ad oggi un intervento umano ovvero che il personale delle ASL chiami o scriva al cittadino per comunicare il risultato e qui ci vuole spesso del tempo. I tecnici stanno lavorando per una evoluzione del sistema che invierà direttamente un SMS al cellulare del cittadino coinvolto.

Come si fa ad accedere al proprio fascicolo sanitario ? Occorre collegarsi al sito di autenticazione del servizio

e disporre di almeno una SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale o di una Tessera Sanitaria (TS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure cone le Credenziali del Sistema Piemonte pppure una CIE Carta di identità elettronica.

Qui trovate altre informazioni sul servizio.

Dopo essere entrati nella vostra Cartella Sanitaria personale troverete non appena il laboratorio di analisi avrà avuto e caricato il risultato l’esito del vostro tampone.

Per capire meglio come funziona il protocollo sono state aggiornate le indicazioni per l’utilizzo dei test antigenici e molecolari nell’assistenza ai pazienti Covid-19 sintomatici e asintomatici.

In presenza di un oggetto positivo occorre emettere immediatamente, mediante caricamento sulla piattaforma Covid-19 Regione Piemonte, il provvedimento di isolamento e sulla base delle informazioni raccolte, disporre la quarantena dei contatti stretti poi assicurare i test diagnostici soggetti sintomatici; assicurare i test diagnostici molecolari ai contatti stretti di soggetto positivo conviventi con soggetti fragili; assicurare i test diagnostici per la revoca dei provvedimenti di isolamento con percorsi privilegiati rispettivamente per gli operatori sanitari,

I soggetti asintomatici vengono messi in quarantena per 14 giorni senza l’esecuzione di tampone. Il soggetto asintomatico contatto stretto di caso confermato che frequenta o convive con soggetti fragili necessita di un tampone molecolare di ingresso in quarantena. Se il tampone è positivo il soggetto passerà in isolamento contumaciale, con separazione al fine di preservare i soggetti fragili.