Nasce PiemonteTu, il nuovo punto unico di accesso della Regione Piemonte realizzato dal CSI

Nasce PiemonteTu, per accedere comodamente anche dallo smartphone a tutti i servizi digitali del Piemonte. Un punto unico di accesso per tutti i cittadini piemontesi, voluto dalla Regione Piemonte e realizzato dal CSI.

Da oggi, con pochi click e da qualsiasi dispositivo collegato a Internet, il cittadino potrà avere a tutto a portata di mano: informazioni, servizi e pratiche di interesse, senza spostarsi da casa ed evitando code allo sportello. Per accedere ai servizi in tutta sicurezza sarà infatti sufficiente utilizzare le proprie credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Tra le funzionalità già disponibili, con Tu SalutePiemonte si ha la possibilità di usufruire on line di tanti servizi sanitari, come consultare, stampare e archiviare i referti medici, senza dover tornare allo sportello; scegliere o cambiare il proprio medico di base; visualizzare e modificare gli appuntamenti per le vaccinazioni anche dei figli; pagare il ticket; vedere e stampare le ricette per farmaci, visite ed esami da qualsiasi dispositivo; delegare una persona di fiducia a utilizzare i servizi on line; autocertificare il diritto all’esenzione per reddito e molto altro.

Grazie a Tu PiemontePay invece tutti i pagamenti alla pubblica amministrazione, come tasse, bollette, rette e utenze, possono avvenire in modo semplice e sicuro attraverso il circuito nazionale PagoPA. Con questo sistema, che offre anche la possibilità di consultare i pagamenti effettuati e di tenerne traccia, si può infatti effettuare ogni tipo di pagamento verso la Regione Piemonte, ma anche verso i 950 soggetti pubblici che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

Con Tu Tassa Auto è possibile pagare il bollo auto con un semplice click. Con questo servizio on line si può inoltre calcolare a quanto ammonta la spesa, chiederne la rateizzazione e il rimborso e consultare le pratiche. infine Tu lavoro permette al cittadino di aggiornare i dati a disposizione dei Servizi per l’impiego, gestire il Fascicolo Lavorativo e accedere a Garanzia Giovani, un programma rivolto ai ragazzi tra 15 e 29 anni che li aiuta a trovare il percorso più adatto per inserirsi nel mondo del lavoro.

“Continuiamo nel solco dell’innovazione e della digitalizzazione – ha commentato Matteo Marnati, Assessore regionale all’Innovazione – per rendere sempre più semplici e fruibili i servizi che la Pubblica Amministrazione dà ad aziende e cittadini”.

“PiemonteTu è un progetto molto importante che offre una riposta concreta ai bisogni dei cittadini – ha sottolineato Pietro Pacini, Direttore Generale del CSI Piemonte. Comodamente dal proprio smartphone e in tutta sicurezza, ognuno di noi da oggi può compiere tutta una serie di attività che prima doveva fare necessariamente in uno sportello. Un passo davvero importante per la Pubblica Amministrazione piemontese che il CSI, in qualità di partner tecnico, sta supportando con grande impegno nel percorso di digitalizzazione dei servizi”.