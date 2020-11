Classifica Qualità della vita in Italia, Torino crolla al 64mo posto

E’ in edicola oggi su Italia Oggi la classifica annuale sulla Qualità della vita nelle città italiane realizzata con l’Università La Sapienza analizzando diversi fattori economici e sociali. Pessimo risultato per Torino che crolla dal già non esaltanete 49mo posto del 2019 al 64mo posto, piazzandosi tra le ultime grandi città italiane.

In testa Pordenone scavalca Trento. Al fondo si trova Foggia. Bene il Veneto con Vicenza e Padova che si piazzano seconda e terza scalando rispettivamente la 14ma e l’11ma posizione dello scorso anno. Tra le grandi città Torino è quella con la peformance peggiore. Roma risale al 50mo posto, Milano scende ma è 45ma, Genova, in salita, è 52ma.

A breve vi comunicheremo anche le posizioni degli altri capoluoghi del Piemonte.