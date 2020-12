Covid, a Torino test rapidi al personale della polizia municipale

Al via la seconda fase del programma regionale di screening per la valutazione epidemiologica del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, avviata lo scorso mese di giugno con l’effettuazione dei test sierologici.

Oggi, 2 dicembre 2020, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca e del Direttore Generale di Arpa Piemonte Angelo ROBOTTO, il Comandante della Polizia Municipale, Emiliano Bezzon e il Commissario dell’ASL Città di Torino, Carlo Picco hanno sottoscritto il protocollo operativo per la somministrazione di test rapidi, cosiddetti “test antigenici”, al personale della Polizia Locale.

Sono circa 1.800 le adesioni al programma, che viene svolto su base volontaria, con una programmazione giornaliera di circa 100 test rapidi, che vengono eseguiti dal Personale Infermieristico delle Cure Domiciliari – Emergenza Covid-19 dell’ASL Città di Torino.

In caso in cui il test rapido dia esito positivo, sarà subito eseguito un ulteriore tampone rino- faringeo destinato al test molecolare di conferma.

La sede individuata per il programma di screening è presso il Pit Stop Allianz Stadium, in Via Druento angolo Corso Gaetano Scirea.