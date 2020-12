La Regione Piemonte predispone un piano per aumentare i posti in terapia intensiva per scongiurare la terza ondata del covid-19

La Regione Piemonte per cercare di scongiurare una terza ondata del coronavirus e per evitare che il sistema sanitario vada in crisi ha predisposto un piano, trasmesso a tutte le Aziende sanitarie, per aumentare i posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva negli ospedali piemontesi.

Saranno 774 i posti letto in più in terapia intensiva che il sistema sanitario regionale potrà mettere in campo.

La scorsa settimana infatti si è conclusa la procedura d’urgenza bandita da Scr, su mandato del Dirmei, per poter disporre altri 160 letti di rianimazione nei principali ospedali piemontesi, che andranno ad aggiungersi alla dotazione di 327 posti strutturali disponibili che si sommano ai 287 provvisori che gli ospedali hanno allestito durante l’emergenza. Tutto ciò, prima ancora che vengano realizzati i 299 posti del piano Arcuri, per i quali la Regione è stata autorizzata a procedere soltanto nel mese di ottobre.