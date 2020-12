Assembramenti in centro a Torino. Cirio: ci vuole responsabilità. Codacons: numero chiuso per lo shopping

La prima domenica in zona gialla ha visto migliaia di pesone riversarsi nelle strade dello shopping in Piemonte e soprattutto Torino, dove alcune vie hanno visto il crearsi di situazioni ben oltre l’assembramento. Impossibilie addirittua muoversi, l punto che Gtt ha dovuto interompere il servizio in alcune strade, totalmente congestionate dal traffico.

La situazione (uguale in tutta Italia) ha spinto il governo a ripensae le misue fin qui previste per i giorni di Natale. In Piemonte il Presidente Cirio ha detto che ci vuole maggiore responsabilità da parte dei citttadini e che non possiamo ripetere gli stessi errori di questa estate. Più duro il Codacons, che ha chiesto al prefetto di istituire il numero chiuso nelle vie dello shopping, per limitaare gli assembramenti e la diffusione del coronavirus Covid-19.