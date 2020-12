In Piemonte 920 dosi di vaccino anti covid per il vaccine day del 27 dicembre. Da lunedì la prima fase di vaccinazione

Ci siamo quasi anche in Piemonte per il Vaccine Day, primo giorno simbolico della campagna vaccinale che parte in tutta Europa per cercare di creare un forte momento di discontinuità nella lotta contro il Covid-19.

In Piemonte saranno somministrate 920 dosi di vaccino domenica 27 dicembre a partire dalla dotazione di Pfizer- Biontech arrivata dal Belgio a Roma e trasferita presso l’Amedeo di Savoia di Torino. La campagna vaccinale vera e propria partirà ufficialmente il 3 gennaio e coinvolgerà 195.000 cittadini.

I vaccini verranno somministrati in sei ospedali e tre Rsa del del Piemonte: Amedeo di Savoia, San Giovanni Bosco, e Mauriziano a Torino , Santa Croce e Carle di Cuneo, Maggiore della Carità di Novara e Santissimi Antonio, Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

Le Rsa coinvolte nel V-day sono la casa di riposo Città di Asti, l’istituto Gaudenzio de Pagave di Novara e la residenza di Rovello a Cuneo.

Da lunedì anche in Piemonte inizia il piano vaccinale con 70 mila dosi per operatori sanitari e ospiti delle Rsa per un totale di 170 mila dosi in cinque tranche e 50 giorni per passare poi alla seconda fase, che coinvolgerà forze di polizia e scuole.