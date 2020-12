Roberto Cota, ex governatore del Piemonte (poi costretto a lasciare in seguito allo scandalo dei rimborsi), ha annunciato di aver lasciato la Lega per passare a Forza Italia. Cota, che è avvocato a Novara e Torino, ha guidato la Lega in Piemonte dal 2001 al 2016, ma ora ritiene che la sua collocazione politica sia più vicina a Forza Italia.

Cota ha annunciato che non chiederà nessun incarico ma che si mette a disposizione del partito a partire dalle prossime elezioni comunali di Torino 2021.