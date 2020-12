Asti, ex modella scomparsa da Chiusano: ritrovati i resti da un cacciatore

Sono stati ritrovati da un cacciatore i resti di Federica Farinella, ex modella scomparsa il 2 settembre 2001 da Chiusano, in provincia di Asti. Il dna ha confermato l’identificazione. Appresa la notizia, il padre Francesco si è recato in procura per presentare un’istanza contro l’archiviazione delle indagini.

Federica Farinella, scrive “Chi l’ha visto”, era scomparsa dal giardino della casa di campagna dei genitori, a Chiusano (Asti), quasi sotto gli occhi dei suoi cari. Insieme a loro era arrivata due giorni prima dalla Sicilia, dove aveva trascorso le vacanze. Avevano deciso di fermarsi qui prima di tornare a Rivoli, dove vivono abitualmente. Era mezzogiorno, e la ragazza stava leggendo una rivista sotto l’ombra di un albero, fumando una sigaretta. Poi, all’improvviso, i genitori non l’hanno più vista. Si è allontanata a piedi, calzando uno scomodo paio di sandali da mare, assolutamente inadatti a camminare in una zona come quella. Aveva lasciato a casa tutto: i documenti, il cellulare, i soldi.

Federica Farinella aveva problemi ed era assolutamente indifesa: la sua psicoterapeuta la descriveva come una ragazza insicura, dal carattere estremamente fragile. Aveva frequentato una scuola per diventare modella, e poi aveva cominciato a lavorare nel campo dello spettacolo.

Era bella, e aveva conosciuto diversi personaggi famosi, il suo sogno era la televisione. Dopo cinque anni, all’improvviso, aveva deciso di abbandonare quel mondo, e proprio da allora era iniziato il suo malessere. Nessuno ha mai capito davvero che cosa le fosse successo”.