Piano “Scuola Sicura” Piemonte: gli studenti delle medie tornano in classe e faranno un tampone al mese

È stato presentato questa mattina, mercoledì 30 dicembre, dalla Regione Piemonte, attraverso una conferenza stampa, il piano “Scuola Sicura”.

Un primo fattore importante riguarda gli insegnanti e il personale scolastico che potranno fare i tamponi gratuiti ogni 15 giorni, similmente a come avviene per i lavoratori del servizio sanitario per monitorare l’andamento della curva epidemica all’interno delle classi. Anche gli studenti saranno testati ma per adesso solo quelli delle seconde e delle terze medie che dal 7 gennaio tornano in classe per il 100 per 100. Saranno circa 75 mila i ragazzi che ora torneranno a seguire le lezioni dai banchi di scuola e che a rotazione faranno il tampone. Nessuno screening per il momento è previsto per i 176 mila allievi delle superiori per i quali la scuola riparte in presenza al 50 per cento con l’obiettivo di salire al 75 per cento quando sarà chiaro il modo per non intasare i mezzi pubblici.

Per questo piano sono previste due fasi. Dal 4 gennaio tutti i docenti e il personale Ata potranno rivolgersi con cadenza quindicinale ai medici di base per prenotare un tampone gratuito. Dall’11 partirà anche uno screening modulare rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, in base ad un progetto epidemiologico che ha individuato questo cluster come significativo per l’andamento dei contagi nella scuola del Piemonte.

Di seguito il video della conferenza stampa:

Conferenza Stampa Scuola Sicura Regione Piemonte – YouTube