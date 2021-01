Maltempo, chiuse due strade in Valsesia. Neve nel Torinese e allerta arancione nel Cuneese

Disagi in tutto il Piemonte a causa delle nevicate che si stanno riversando un po’ su tutta la Regione. A causa delle abbondanti nevicate la Provincia di Vercelli ha disposto la chiusura di due strade montane, la Sp10 che collega Alto Sermenza (da località Pietre. Marce) al comune di Rima San Giuseppe, e la Sp124 che da Alto Sermenza (in località Ferrate) conduce a Carcoforo.

Il provvedimento è stato preso per le abbondanti nevicate che stanno interessando la Valsesia, e la conseguente allerta valanghe. L’Ente informa che non appena possibile verrà valutata la possibilità di realizzare una traccia su entrambe le strade.

Tempo instabile sul Piemonte, spiega Centro Meteo Piemonte – anche a inizio settimana con occasione per nuove piogge sparse, seppur alternate a momenti asciutti, e nevicate a quote collinari (generalmente dai 400-500m su medio-alto Piemonte) localmente fino a 200-300m tra Cuneese e Langhe. La giornata più soleggiata ad oggi sembra quella di Giovedì, seppur con gelate intense al primo mattino e clima comunque freddo anche nelle ore centrali. Non è esclusa poi una nuova ripresa dell’instabilità verso il fine settimana, ma su questo ci ritorneremo più avanti. Le temperature saranno in calo, specie le massime con valori non oltre 1/4°C.

La neve è arrivata anche nel torinese: lievi nevicate al momento si segnalano a Cuorgné.

Cuneese