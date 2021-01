Marco Boglione punta a scalare il marchio di abbigliamento maschile Corneliani

Marco Boglione fondatore e presidente di BasicNet, sta pensando un piano per la Corneliani, la casa di moda di Mantova. Ha però bisogno di tempo perché deve aspettare che il tribunale decida sulla proroga del piano di concordato.

All’ANSA Marco Boglione ha dichiarato: “Ci servono almeno tre mesi per presentare un nostro piano per Corneliani. I margini per il rilancio ci sono. E’ un bel marchio italiano, un’azienda fantastica. con un prodotto famoso nel mondo. C’è una differenza rispetto agli altri nostri asset: Corneliani ha un’importante componente industriale che finora manca al nostro gruppo. Valutiamo”.

Corneliani è un marchio storico italiano di abbigliamento maschile con base a Mantova noto per i suoi completi e giubbotti sportivi. La società distribuisce i suoi prodotti in oltre 70 paesi in tutto il mondo attraverso negozi multimarca e circa 90 boutique monomarca. Nel giugno 2016, il gruppo Investcorp ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Corneliani.

La famiglia Cornegliani non apprezzerebbe il nuovo assetto proposto dal fondo Investcorp, che prevede una società con sede negli Emirati Arabi, ipotesi che sembra non piacere neppure al Mise che deve ancora sbloccare i 10 milioni di euro per entrare nel capitale della casa di moda.