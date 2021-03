Marco Berry per la campagna il Piemonte ti vaccina: “l’unica via è il vaccino” – VIDEO

Marco Berry, noto conduttore televisivo nato a Torino e vissuto a Pino Torinese, partecipa alla campagna il Piemonte ti vaccina che coinvolge numerosi testimonial del mondo dello spettacolo, dello sport, della ricerca, della cultura, delle istituzioni, che abbiano legami con il territorio piemontese.

Berry esorta a “fidarsi della scienza che ci dice che l’unica via è il vaccino. Per me non ci sono dubbi: c’è una sola via, il vaccino. Cosa aspettiamo? Vacciniamoci”. Il fil rouge della campagna è che “vaccinarsi è un atto di responsabilità” verso se stessi e verso gli altri.