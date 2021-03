Covid Coronavirus Piemonte: al via gli appuntamenti per la vaccinazione degli over 70

In vista della partenza della vaccinazione degli over70, prevista per lunedì 29 marzo, oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha trasferito ai medici di famiglia i 47.000 nominativi di coloro che hanno effettuato la preadesione su ilpiemontetivaccina.it, in modo che possano iniziarea fissare gli appuntamenti. Sale intanto a 735 il numero dei medici di famiglia disponibili a vaccinare presso i propri studi, mentre altri 800 circa sono disponibili a farlo nei centri vaccinali delle Asl. Dalla prossima settimana nelle farmacie che hanno scelto saranno consegnati, grazie all’accordo siglato con Federfarma Piemonte, i primi 40 mila vaccini AstraZeneca necessari alle inoculazioni.