Il Piemonte resta zona rossa fino al 19 aprile, il 7 tornano a scuola elementari e prima media

Il Presidente Cirio ha confermat quello che i numeri avevano anticipato. Il Piemonte rimarrà zona rossa almeno fino al 19 aprile, quindi scuole chiuse ancora pe due settimane. Discorso a parte per elementari e prima media che, come previsto dal nuovo decreto, rientreranno in classe già da mercoledì 7 aprile, anche nelle regioni rosse.

I numeri in Piemonte parlano di un Rt puntuale che scende a 0.96 (era 1.17), con Rt medio a 0.98 (era 1.16). Però l’incidenza rimane superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti, ed è questo il motivo per cui la regione rimane in zona rossa. Fino al 19 aprile, perchè adesso le decisioni vengono prese per i 15 giorni successivi.

Cirio ha anche ufficializzato le restrizioni per i tre giorni di Pasqua, con supermercati chiusi e divieto di recarsi nelle seconde case per i non residenti in Piemonte. Ricordiamo invece la possibilità, solo sabato, domenica e lunedì, di recarsi a trovare i familiari una volta al giorno, al massimo due persone con figli minori.