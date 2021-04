Il campionamento effettuato dall’Arpa del Piemonte in collaborazione con il Nas di Torino ha certificato che sulla metropolitana di Torino non è presente il Covid-19 cronavirus. I tecnici hanno utilizzato un strumento in grado di rilevare la presenza del virus sia sulle superfici che nell’aria.

I risultati sono stati negativi anche su tram e bus. In tutto 20 i mezzi presi in esame.