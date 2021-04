IL CUSPO Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale festeggia i suoi primi 10 anni

L’8 aprile 2011 nasceva ufficialmente il Centro Universitario Sportivo del Piemonte Orientale ed ha come mission la promozione sportiva all’interno dell’Università del

Piemonte Orientale. Fin dall’inizio il CUSPO ha stabilito un ottimo radicamento sul territorio nelle tre province, Vercelli, Novara e Alessandria, diventando via via un punto di riferimento per sportivi di ogni età, soprattutto per i giovani.

“Siamo entrati in punta di piedi ma il territorio ha dimostrato di apprezzare la nostra offerta sportiva che abbiamo via via migliorato e modulato a seconda delle esigenze, anche grazie a sinergie con altre associazioni del territorio”, sottolinea il Segretario Generale, Alessio Giacomini. Così sono stati sviluppati progetti di sviluppo su discipline che fino ad allora erano appannaggio di poche società: una sana competizione che ha portato a migliorare la pratica e la divulgazione dello sport: calcio a 5, rugby e scherma, per esempio, i cui risultati sono ottimi. Volley e basket dalle grandi prospettive future.