Volpiano, effettuata una raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati

Nella giornata di sabato 10 aprile a Volpiano, come già accaduto in precedenza in altri Comuni del Consorzio di Bacino 16, è stata effettuata un’operazione straordinaria di raccolta dei rifiuti abbandonati, d’intesa tra l’amministrazione comunale, Seta spa (la società incaricata della gestione dei rifiuti) e un gruppo di volontari di «Puliamo il mondo», nel rispetto delle norme contro la diffusione dell’epidemia Covid-19; sono stati raccolti 30 metri cubi di materiale di vario genere presente su alcuni terreni, in punti diversi del territorio, tra i quali elettrodomestici, oggetti di uso comune e calcinacci.

Commenta Andrea Cisotto, vicesindaco con delega all’Ambiente: «Si è trattato di un progetto pilota che ha dato ottimi risultati e perciò intendiamo riproporlo. Ringrazio la società Seta per la collaborazione e coloro che si sono impegnati per quest’azione volta a migliorare il nostro territorio, rimuovendo i rifiuti abbandonati».

«Questa iniziativa – commenta il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne – rientra nell’ambito di quanto concordato tra il Consorzio di Bacino 16, i Comuni e l’azienda Seta per combattere l’abbandono dei rifiuti».