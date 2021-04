In Piemonte record di ricoverati per covid: sugli attualmente positivi sono il 14.9% i pazienti ricoverati, la media nazionale è al 5.7%

Attraverso un post sul proprio profilo Facebook Silvio Viale afferma che in Piemonte si è registrato il record per i ricoveri da covid-19: infatti la percentuale di ricoverati sugli attuali positivi è del 14,9% a fronte di una media nazionale del 5,7% scrive il dottore nel post. Attualmente in Piemonte abbiamo 24.341 positivi dei quali 3.623 ricoverati tra terapia intensiva e ricoveri ordinari. Le ipotesi avanzate dal dottore sono due: una maggiore facilità di ricovero per situazioni che in altre regioni non ricoverano, mentre la seconda è una sottostima dei casi asintomatici.