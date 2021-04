Ufficiale: Cuneo e provincia tornano in zona arancione da sabato 17 aprile

Anche Cuneo e la sua provincia torneranno in zona arancione da domani, sabato 17 aprile. La provincia del cuneese infatti era rimasta l’unica in zona rossa, mentre il resto del Piemonte è entrato in fascia arancione già da settimana scorsa. La quota dei contagi ogni 100.000 abitanti secondo l’ultimo monitoraggio è di 230, sotto la soglia dei 250 quindi. Anche in provincia di Cuneo e in città quindi potranno riaprire tutti i negozi (compresi negozi di abbigliamento, barbieri e centri estetici) e la scuola tornerà completamente in presenza fino alla terza media con le superiori in dad al 50 per cento.