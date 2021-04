Sabato di assembramenti nel penultimo giorno arancione a Torino

Da lunedì il Piemonte sarà zona gialla ma quello è stato un sabato con folla ovunque a Torino. Si sono registrati numerosi assembramenti nelle vie del centro. Mentre all’esterno di ristoranti e pizzerie si lavorava per allestire i dehors in vista della riapertura di lunedì, davanti ai negozi si sono registrate lunghe file sotto i portici di via Roma. Pieni anche i parchi cittadini, come la Pellerina e la Tesoriera, ma anche i giardini di quartiere. Al piazzale ‘Valdo Fusi’ l’ormai consueto affollamento in particolare degli amanti dello skateboard e dei pattini a rotelle che hanno fatto dell’area il loro punto di ritrovo abituale.