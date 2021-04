Da sabato 1° maggio riapre il MAUTO, Museo dell’Automobile di Torino

Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino riapre le porte da SABATO 1° MAGGIO e si prepara ad accogliere i visitatori con tante novità e importanti eventi. Tra questi, la mostra “La forma del futuro”, dedicata ai 90 anni (+1) della Carrozzeria Pininfarina – che inaugura giovedì 20 maggio e visitabile fino al 12 settembre – e la presentazione – giovedì 13 maggio – della hypercar Fulminea di Automobili Estrema.

ORARI DI APERTURA e MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00

lunedì dalle 10.00 alle 14.00

Si ricorda che la cassa chiude un’ora prima del museo

Per coloro che intendono effettuare la visita nelle giornate di SABATO, DOMENICA o FESTIVI è obbligatoria – come da disposizioni governative – la prenotazione e acquisto del biglietto online almeno un giorno prima (https://museoauto.vivaticket.it/it/event/ingressi-museo/155282). Si raccomanda ai visitatori che hanno acquistato online il biglietto per il fine settimana di rispettare scrupolosamente gli orari di prenotazione degli ingressi. Da LUNEDÌ A VENERDÌ è possibile acquistare il biglietto anche presso la biglietteria del Museo.

PROSSIME MOSTRE

PININFARINA. LA FORMA DEL FUTURO

dal 20 maggio al 12 settembre 2021

Il MAUTO inaugura la mostra “La Forma del Futuro”, uno straordinario percorso espositivo che racconta, con il contributo di 16 esemplari d’eccezione, l’innata capacità di Pininfarina di immaginare il futuro e dargli forma anticipando i tempi e dettando le tendenze. Una selezione di prototipi di ricerca, dream car e vetture esclusive che testimoniano il genio espresso dalla casa di design italiana più famosa al mondo nel corso di tre generazioni e oltre 90 anni di storia, con un approccio progettuale che, combinando stile e funzione, ha segnato l’evoluzione dell’automobile.

Caty Torta. Un’artista libera

dal 10 giugno al 7 novembre 2021

Retrospettiva dedicata alla pittrice torinese Caty Torta, allieva di Felice Casorati e grande appassionata di automobili.

50° anniversario della Fiat 127 e omaggio a Pio Manzù

dal 17 giugno

Centenario Lancia Lamba

dal 3 settembre

Un grande raduno celebrativo in programma per venerdì 3 settembre. Alcuni esemplari dell’iconica e innovativa vettura di casa Lancia rimarranno in esposizione temporanea per tutto il mese nella Piazza del Museo.

Omaggio a Giovanni Michelotti

dal 23 settembre

Retrospettiva per i 100 anni dalla nascita del designer torinese Giovanni Michelotti.

Quei temerari delle strade bianche Nuvolari, Varzi, Campari e altri eroi alla Cuneo – Colle della Maddalena

dal 7 ottobre

Le gare e piloti della “Cuneo – Colle della Maddalena” raccontati attraverso le foto dell’archivio di Adriano Scoffone.

EVENTI A MAGGIO

PRESENTAZIONE DELLA HYPERCAR “FULMINEA” DI AUTOMOBILI ESTREMA

13 maggio, ore 11

Automobili Estrema presenta il modello di stile in scala 1:1 della Fulminea, la prima hypercar elettrica italiana da 1.5 MW di potenza (2.040 CV) con batteria di tipo ibrido che utilizza celle allo stato solido e super-condensatori. La presentazione al pubblico degli appassionati avverrà tramite streaming sul canale YouTube di Automobili Estrema.

IN ESPOSIZIONE A MAGGIO

Fino al 20 maggio, esposizione speciale della Lamborghini Countach LP 400 Periscopica del 1977, uno degli unici due esemplari della mitica vettura disegnata da Marcello Gandini realizzati in colore viola metallizzato e con interni bianchi, restaurata nel 2016 dai migliori artigiani del Modenese e poi certificatadal Polo Storico Lamborghini.

Fino al 20 maggio, esposizione straordinaria della Abarth 1000 Record Pininfarina, vettura da record che, nel 1960, sull’anello di alta velocità di Monza, conquistò 8 record di classe tra i quali 187km/h sulle 72 ore e 204 km/h sulle 12 ore.

Dal 15 maggio al 6 giugno, esposizione speciale di Misano, il nuovo concept vehicle progettato da IED in collaborazione con Suzuki.

Resta in esposizione una speciale selezione di bicicli, tricicli e quadricicli, alcuni non esposti al pubblico da 15 anni, facenti parte della collezione del MAUTO e normalmente conservati nell’Open Garage, tornano a farsi ammirare dopo un accurato intervento di pulitura e restauro ad opera del Centro di Restauro del MAUTO. Questi gli otto magnifici esemplari esposti: la primordiale BOLLÉE 3 HP che

esordì nel 1896 alla corsa Parigi-Marsiglia; il DE DION & BOUTON MOD. 1 ¾ HP QUADRI del 1899, versione a quattro ruote del celebre triciclo; la PRINETTI & STUCCHI mod.1 ¾ HP Quadri del 1899; la ROSSELLI MOTOCICLETTA del 1902; la MOTO GUZZI del 1921, capostipite delle motociclette Guzzi; la GILERA GRAND PRIX del 1952, campione del mondo tra il 1950 e il 1957; la DUCATI 851 SBK del 1990 e la leggendaria GILERA CX 125 del 1991 con il suo inconfondibile stile avveniristico.

VISITA IN SICUREZZA

Prima dell’accesso ai locali sarà effettuato il controllo della temperatura a tutti i visitatori, che avranno l’obbligo di indossare le mascherine; le audioguide “ADULTI” e “KIDS” sono state trasformate in app scaricabili sui propri device e smartphone gratuitamente inquadrando un apposito QR code, in italiano, inglese e francese; il numero di visitatori all’interno delle sale sarà costantemente controllato per evitare assembramenti; lungo tutto il percorso sono presenti diffusori di gel igienizzante per le mani.

TARIFFE

BIGLIETTO INTERO – Museo + mostre temporanee

12,00 €

BIGLIETTO RIDOTTO – Museo + mostre temporanee

10,00 €

La tariffa si applica a:

OVER 65: visitatori sopra i 65 anni di età

DISABILI: visitatori disabili. È prevista la gratuità per l’accompagnatore

CONVENZIONI: speciali convenzioni. Per il dettaglio delle convenzioni attive, clicca qui

(https://www.museoauto.com/info-e-tariffe/convenzioni/)

INSEGNANTI: insegnanti di scuole di ogni ordine e grado

BIGLIETTO RIDOTTO UNDER 26 – Museo + mostre temporanee

5,00 €

BIGLIETTO GRATUITO – Museo + mostre temporanee

0,00 €

La tariffa si applica a:

guide ed accompagnatori turistici con patentino

accompagnatori di persone disabili

giornalisti con tesserino dell’Ordine

TORINO + PIEMONTE CARD – Museo + mostre temporanee

0,00 €

la tariffa si applica ai possessori della Torino + Piemonte Card. Per l’accesso al percorso espositivo è necessario

validare la card, oltre al biglietto di ingresso.

ABBONAMENTO MUSEI – Museo + mostre temporanee

0,00 €

La tariffa si applica ai possessori della card Abbonamento Musei. Per l’accesso al percorso espositivo è necessario

validare la card, oltre al biglietto di ingresso.

