A Torino un candidato sindaco contro il vaccino e l’obbligo della mascherina

La lista 3V (Vaccini Vogliamo Verità) presenta candidato sindaco per Torino Paolo Alonge. Il partito, che ha già partecipato alle elezioni regionali di Emilia Romagna, Veneto, Marche e Toscana, è nato “dall’unione di intenti di associazioni, gruppi e comitati per il bene comune e per la libertà di scelta, le cui istanze sono state ignorate e tradite da una classe politica senza onore che ha oscurato la Costituzione della Repubblica Italiana e violentato i diritti inviolabili dell’uomo”.

Il candidato sindaco per le amministrative 2021, Paolo Alonge, è “nato a Torino nel 1972, ingegnere, formatore, Business&Life Coach, esperto in dinamica e potenziamento mentale”.