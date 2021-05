Maltempo in Piemonte, frane e danni in Valsusa, Verbano e Vercellese

Il maltempo, annunciato dall’allerta arancione dell’Arpa, è puntualmente arrivato in Piemonte e si contano i primi danni. In Valsusa si registrano colate di fango in diverse zone, compresa Bardonecchia, ed è di difficile percorrenza la statale 24 tra Gravere e Chiomonte.

In Val Sessera, nel Vercellese, è stato chiuso il ponte Bozzalla che collega Coggiola e Portula. Si tratta di una chiusura preveentiva, viste le condizioni del ponte, che da tempo aspetta pere di consolidamento.

Si registra inoltre una frana in Val d’Ossola, nella frazione Nava di Montecrestese, vicino Domodossola.