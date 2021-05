Ancora in fuga i 5 tori a La Mandria, Frediani: gli animali vengano presi in sicurezza

Sono ormai tre gioni che 5 tori da rodeo, fuggiti da un allevamento di San Gillio, hanno fatto perdere le loro tracce. Dovebbero essere nascosti da qualche parte nella boscaglia de La Mandria ma finora le forze in campo per cercarli non hanno avuto successo.

Un’ampia area del parco è stata chiusa, perchè non si sa come i 5 animali potrebbero reagire ad un avvicinamento umano.

Sulla vicenda è intervenuta Francesca Frediani, Consigliere Regionale Movimento 4 Ottobre Piemonte: