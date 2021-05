Discarica a cielo aperto in via Foligno a Torino: c’è perfino un bidet

Paolo Biccari, cittadino attivo e candidato per la circoscrizione 5 con la lista civica Moderati denuncia la presenza di una discarica abusiva in corso Lombardia, all’incrocio con via Foligno, a Torino.

“Si trovano rifiuti ingombranti di ogni tipo, persino un bidet. – dice Biccari – Ho scritto ad Amiat per la rimozione degli ingombranti, i cittadini meritano un territorio pulito, per colpa di pochi incivili non devono esser costretti a convivere con il degrado.

Purtroppo il fenomeno di abbandono di rifiuti sulla nostra circoscrizione sta diventando sempre più frequente, per questo chiedo lo studio da parte delle istituzioni dei punti più critici e l’installazione di foto trappole, tanto pubblicizzate, ma che ad oggi nelle periferie non si sono mai viste”.