Riprendono le visite guidate tematiche di Ivrea con Theatrum Sabaudiae

Ivrea è una cittadina ricca di storia oltre che, dal 1 luglio del 2018, sito Unesco Italiano grazie al progetto industriale e socio-culturale realizzato da Adriano Olivetti nel secondo dopoguerra.

Ed è proprio per far conoscere il ricco patrimonio storico, culturale e industriale di “Ivrea la bella”, così definita da Giosuè Carducci, ai visitatori ma anche agli stessi cittadini che Theatrum Sabaudiae (operatore iscritto al Registro Incoming dell’ATL) si è aggiudicato il servizio di visite guidate.

Da sabato 5 Giugno, e ogni primo sabato del mese, sono due le visite guidate “Welcome Tour Ivrea” e “Welcome Tour Ivrea Città Industriale – Unesco” che accompagneranno il visitatore in un percorso pedonale che si snoda attraverso le più importanti strade del centro storico della città di Ivrea e del sito Unesco “Ivrea, città industriale del XX secolo”, permettendo di visitare dall’esterno i principali monumenti del centro città e gli edifici moderni del sito Unesco.

“È con soddisfazione – sottolinea l’Avv. Costanza Casali, assessore al Turismo, Cultura, Commercio e Enti Partecipati – che l’Amministrazione, con l’ausilio di Turismo Torino e Provincia, annuncia la partenza del servizio di visite guidate, che si terranno tutti i primi sabati del mese a partire da giugno 2021. Sono stati individuati due itinerari che ricomprendono le tappe più significative dell’offerta turistica della nostra città, che è stata riconosciuta Patrimonio Unesco. Il mercato turistico è fortemente cambiato e il turismo di prossimità rappresenta il futuro. Per tale ragione, si è lavorato per dare una risposta concreta ai visitatori e fare in modo che possano essere rapiti dalla bellezza del nostro territorio, alla scoperta di un bagaglio culturale unico. L’obiettivo – conclude l’assessore Costanza Casali – è proprio quello del rilancio turistico della Città e, a tal fine, si sta lavorando anche ad altri ambiziosi progetti. Dobbiamo saper cogliere la grande opportunità che, nonostante tutto, ci viene offerta da questo periodo emergenziale, ovverosia il potenziamento e la valorizzazione delle bellezze e peculiarità della nostra città e del nostro territorio”.

Il primo itinerario “Welcome Tour Ivrea” parte alle ore 10.30 mentre “Welcome Tour Ivrea Città Industriale – Unesco” alle ore 15.00; entrambi hanno una durata di due ore e un costo di € 14,00 a persona (ridotto a € 11,00 per gli over 65, studenti under 25, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card). Per chi volesse partecipare ad entrambi i tour, il costo è di € 23,00 (ridotto a € 20,00 combo per gli over 65, studenti under 25, Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card). Gratis per gli under 10.

“Siamo orgogliosi – sottolinea Marcella Gaspardone, Manager di Turismo Torino e Provincia – di aver contribuito alla definizione del servizio di visita guidata per la Città di Ivrea, Comune nostro socio; tale iniziativa rappresenta un importante segnale per il nostro territorio e per i nostri operatori turistici; siamo certi che l’estate che ci accingiamo a vivere, ancora all’insegna del turismo di prossimità, premierà località come Ivrea non legate ad un turismo di massa e, proprio per questo in grado di offrire esperienze di alta qualità per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali”.