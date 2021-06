Vaccino anti Covid Coronavirus. Venerdì 4 giugno al via l’Open Hub last minute del Valentino a Torino

Primo giorno di attività domani per l’area sanitaria del Valentino come “open hub last minute” a disposizione di tutto il Piemonte. Pur mantenendo l’assetto ospedaliero con i posti letto in caso di futura necessità, una parte del V Padiglione è stato trasformato in centro vaccinale che opererà tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, dalle 8 alle 22.

Si inizia domani con i primi 2.000 vaccini dei 6.000 disponibili per questo fine settimana. Le prenotazioni saranno nuovamente possibili a partire da lunedì prossimo, per essere vaccinati nel week end 11-13 giugno. Possono accedere al servizio coloro che non hanno ancora un appuntamento o che hanno la convocazione dopo almeno 10 giorni.