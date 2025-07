Rapina armata a un distributore a Torino: arrestati due uomini, uno faceva da palo fingendosi cliente

TORINO – Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di rapina a mano armata ai danni di un distributore di carburanti. L’episodio risale a qualche settimana fa, quando un malvivente, con il volto coperto e armato di coltello, ha fatto irruzione nel punto vendita, minacciando la cassiera e costringendola a consegnare l’incasso della giornata: circa 4.000 euro. Subito dopo, si è dato alla fuga.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Torino, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo e di identificare un secondo uomo coinvolto. Visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno scoperto che il rapinatore non ha agito da solo: ad attenderlo c’era un complice che, fingendosi un normale cliente, faceva da palo, vigilando sull’arrivo di eventuali testimoni o forze dell’ordine e agevolando la fuga.

L’8 luglio, i due sospettati sono stati rintracciati e arrestati. Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale su richiesta della Procura. Le indagini proseguono per verificare se siano coinvolti in altri episodi simili.

