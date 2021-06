Covid, l’Rt cala a 0.68, incidenza crolla a 32 su 100 mila, l’Italia verso la zona bianca

Ottime notizie arrivano dalla cabina di egia che monitora la situazione Covid in Italia. L’indice Rt continua ad essere in forte discesa in tutto lo stivale e passa da 0.72 della scorsa settimana a 0.68 di oggi. Meglio ancora i dati che riguardano l’incidenza dei contagi, che da 47 su 100 mila passa a 32 su 100 mila.

Questi numeri, raggiunti grazie alla vaccinazione di massa, permettono all’Italia di avvicinarsi interamente alla zona bianca. Da lunedì avranno numeri compatibili Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania, che dovranno riucire a confermarli per tre settimane prima di effettuae il passaggio di colore.

Hanno già raggiunto le tre settimane Liguria, Umbria, Veneto e Abruzzo, che quindi da lunedì saranno effettivamente bianche. Per il Piemonte la data buona sarà il 14 giugno, insieme a Provincia di Trento, Lombardia, Lazio, Puglia e Emilia-Romagna.

Intanto dal 7 giugno il coprifuoco passerà a mezzanotte, per poi essere totalmente eliminato dal 21 giugno, data in cui presumibilmente tutta Italia sarà in zona bianca, esclusa la Valle d’Aosta.