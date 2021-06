Calendario scolastico, scuole al via in Piemonte il 13 settembre: niente vacanze di Carnevale se risalgono i contagi e torna il lockdown

La Regione ha approvato il nuovo calendario per l’anno scolastico 2021-22: le scuole primarie e le scuola secondarie di primo e di secondo grado in Piemonte inizieranno il prossimo 13 settembre e finiranno il 8 giugno. Le scuole dell’infanzia invece inizieranno sempre il 13 settembre e termineranno il 30 giugno.

Definite vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua. C’è una novità, però. Meglio: una clausola.

“Dopo l’apertura dell’anno scolastico 2021/22 – si legge – in caso di risalita dei contagi e conseguente adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole, le vacanze di Carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2022”.

“La novità di quest’anno e solo per l’anno scolastico 2021/2022 – spiega l’assessore all’istruzione Elena Chiorino – è l’inserimento della “clausola di flessibilità” legata alle vacanze di carnevale così come stabilito in sede di Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa in data 18 maggio 2021: con questo “step” – ha aggiunto l’assessore – si introduce una clausola di salvaguardia delle lezioni in caso di aumento dei contagi ed eventuale adozione di provvedimenti di chiusura prolungata delle scuole. Solo in questo caso, le vacanze di carnevale potranno essere soppresse in tutto o in parte previa adozione di idoneo provvedimento entro il 10 gennaio 2022”.