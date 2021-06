La prefettura di Torino: evitate le feste di fine anno scolastico

La Città metropolitana di Torino, insieme a Prefettura, Regione Piemonte, Comune di Torino, Ufficio scolastico provinciale, Motorizzazione e Agenzia per la mobilità, interviene alla vigilia delle vacanze estive con un appello agli studenti e alle loro famiglie.

Non è un divieto ma un appello al buonsenso, per non rovinare il lavoro svlto fin qui ed i tanti sacrifici fatti da tutti. L’invito è a limitare al minimo i tradizionali festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico.

“Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo prioritario, che è quello della completa scomparsa del Covid. Per questorivolgiamo un caloroso invito a tutti gli studenti e alle loro famiglie perché, pur nel comprensibile desiderio di festeggiare, si evitino accuratamente occasioni di assembramento e, più in generale, qualsiasi comportamento rischioso sotto il profilo della prevenzione sanitaria”

Basterà quindi seguire le regole ancora in vigore, che prevedono divieti di assembramenti e mascherina anche all’aperto per non avere brutte sorprese sul momento, come multe e denunce, e soprattutto nel prossimo futuro, con un aumento dei casi di Covid in estate.