Arriva l’ok del Generale Figliuolo, i piemontesi in vacanza in Liguria potranno fare richiamo vaccino lì e viceversa

Attraverso un post sulla sua pagina Facebook, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio annuncia che i piemontesi che andranno in vacanza in Liguria potranno ricevere lì la seconda dose del vaccino contro il covid-19. Stessa cosa per i liguri che verranno a trascorrere le vacanze in Piemonte. Ecco il contenuto del post di Cirio:

È appena arrivata la lettera del generale Figliuolo che autorizza i richiami dei vaccini nelle regioni dove si è in vacanza, come il Piemonte aveva chiesto. Ho sentito ora il presidente Giovanni Toti con cui abbiamo già siglato l’accordo per far sì che i piemontesi in vacanza in Liguria possano ricevere lì la seconda dose, così come per i liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte. Stiamo mettendo a punto gli ultimi aspetti tecnici. Saremo operativi al più presto!