Torino, si lancia sulle auto fingendo di essere stato investito: denunciato per tentata truffa

Un 44enne con precedenti è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia in piazza Vittorio Veneto a Torino mentre fingeva di essere investito da una macchina. Il conducente della vettura, fermatosi per far passare i pedoni all’incrocio con via Bonafous, sente un colpo provenire da dietro. Scende dalla macchina per controllare e il 44enne gli rivolge alcune parole. La truffa per richiedere un risarcimento è durata poco, perché l’uomo, nel veder giungere gli agenti scappa, ma viene fermato. Dai successivi controlli il truffatore risultava avere precedenti dello stesso tipo e quindi viene denunciato per tentata truffa.