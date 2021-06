A Limone Piemonte la Granfondo di mountain bike La Via del Sale

Grande attesa a Limone Piemonte per il ritorno della gara di mountain bike Granfondo La Via del Sale, tradizionale appuntamento sportivo di inizio estate che richiama ogni anno centinaia di bikers appassionati di sfide off-road.

Dopo lo stop dello scorso anno a causa delle restrizioni imposte dalla normativa anti-Covid e in seguito agli eventi alluvionali dello scorso ottobre che hanno arrecato numerosi danni al tracciato della competizione, quest’anno la manifestazione è pronta a tornare domenica 20 giugno 2021, come terzo atto della Marathon Bike CupSpecialized e come prova del Prestigio MTB Magazine.

La competizione prevede due percorsi: la Granfondo di 45 km (altitudine massima 2.246 metri, quota di partenza 1.031 metri), con partenza alle 9.30 da Piazza San Sebastiano e aperta anche alle e-bike, e la Mediofondo di 30 km (quota di partenza 1.393 metri, ascesa accumulata 1.100 metri), con partenza alle 11 da Quota 1.400.

Parte del ricavato dell’edizione 2021 sarà utilizzato per continuare il ripristino dei sentieri di Limone dedicati alle mountain bike.

Info e iscrizioni: www.laviadelsale.com.

Come di consueto, il giorno antecedente la gara ufficiale sarà dato spazio ai giovani bikers dai 5 ai 12 anni, che potranno sfidarsi sabato 19 giugno nella Baby Cup, un circuito in erba con chilometraggi differenziati in base all’età. La gara avrà inizio alle 15 in zona Maneggio; è obbligatorio l’uso del casco. Al termine merenda offerta a tutti i partecipanti. La partecipazione alla Baby Cup è gratuita se prenotata online. Il costo in loco è di 5 euro.